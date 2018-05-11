В Москве школьница умерла на уроке физкультуры

В Москве девочка-подросток умерла во время урока физкультуры. СК и департамент образования начали расследование инцидент.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, трагедия случилась в одной из школ ТиНАО. На занятиях 15-летней ученице стало плохо, учитель попытался спасти ее и вызвал "скорую помощь". К несчастью, реанимировать девочку не удалось.

По этому факту организована доследственная проверка, опрашиваются одноклассники и педагоги погибшей. Глава департамента образования Исаак Калина выразил глубокие соболезнования родным школьницы. "Совместно с коллегами из департамента здравоохранения мы обязательно установим все обстоятельства и причины произошедшего", - заявил он агентству "Москва".