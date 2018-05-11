В Подмосковье гадюка напала на человека

Первый в этом году укус гадюки зафиксирован в Подмосковье. В Талдомском районе змея укусила женщину, половшую грядки.

Как рассказали "РГ" в Талдомской центральной районной больнице, к ним обратилась 57-летняя дачница с жалобами на укус змеи. Ей вкололи противоядие. Позже женщина была вынуждена обратиться в институт Склифосовского, так как рука, в которую укусила змея, начала отекать. Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Герпетологи говорят, что в этом году змеи в Московском регионе окончательно проснулись уже к середине апреля. Дмитровский и Талдомский районы как раз и являются излюбленными местами их обитания. Хотя встретить змей, у которых сейчас идет брачный период, можно не только в этих муниципалитетах - много рептилий водятся на особо охраняемых природных территориях, в заказниках, заповедниках и природных парках, где запрещена хозяйственная деятельность.

К слову, гадюки занесены в Красную книгу Подмосковья - этих змей с каждым годом становится все меньше. Поэтому специально уничтожать их не стоит.

Кстати

За прошедшую неделю в подмосковные больницы с жалобами на укусы клещей обратились 1,8 тысячи человек, в том числе 518 детей. По данным областного Роспотребнадзора, 777 насекомых были доставлены гражданами на лабораторные исследования. В 6,4% случаев были обнаружены клещевого боррелиоза.