В Воронеже сгорели 1200 квадратных метров складов

В Воронеже произошел крупный пожар в бесхозных и складских помещениях.

По информации ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о возгорании на улице Дорожной Советского района Воронежа поступило на пульт дежурного в два часа 11 минут ночи. Ликвидировать огонь удалось к 06.23.

- В результате пожара повреждены бесхозные постройки и складское помещение на площади 1200 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших нет, - сообщили в спасательном ведомстве.

В тушении пожара участвовали 58 человек и 17 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.