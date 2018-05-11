Амурский перинатальный центр проверят после жалоб пациентов

По распоряжению губернатора Приамурья Александра Козлова правоохранительные органы и региональный минздрав проведут проверки в Амурском областном перинатальном центре.

Поводом для реагирования стали неприглядные факты в главном родильном доме региона, которые вскрыло антикоррупционное управление областного правительства.

- Ко мне пришел врач-анестезиолог и спросил: вы желаете обезболиться по-настоящему или просто так? Я попросила объяснить, что значит просто так? На что мне врач ответил: если обезболивающее будет платное, то и эффект будет хорошим, и роды будут проходить легче, - пишет в заявления одна из рожениц.

Как выяснилось, женщина перевела требуемую сумму на банковскую карту доктора.

На оперативном совещании, проведенном губернатором с руководством Амурской областной клинической больницы, были зачитаны и другие заявления. В них женщины называют конкретные суммы, которые медицинский персонал брал у них за бесплатные услуги.

- Я эту ситуацию доведу вместе с правоохранительным блоком до финиша, - пообещал Александр Козлов.