Дело экс-сотрудника якутского ФСИН о миллионной взятке направили в суд

Уголовное дело бывшего директора ФГУП "Управление строительства № 25 Федеральной службы исполнения наказаний России" в Якутии направлено в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Согласно сообщению республиканского следственного управления, в 2015 году мужчина потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий более миллиона рублей.

Эта сумма составляла 10 процентов от цены контракта по реконструкции инженерно-технических средств охраны исправительной колонии, расположенной в поселке Марха. Главы фирм были вынуждены согласиться.

"Около одного миллиона 20 тысяч рублей были перечислены на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого. Коммерсант обналичил поступившие денежные средства и передал их обвиняемому", - рассказали в СК.

Выявить преступление помогла проверка управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии.