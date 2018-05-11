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11.05.2018 07:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело экс-сотрудника якутского ФСИН о миллионной взятке направили в суд

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело бывшего директора ФГУП "Управление строительства № 25 Федеральной службы исполнения наказаний России" в Якутии направлено в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

На Кубани замначальника ГИБДД обвинили в миллионной взятке

Согласно сообщению республиканского следственного управления, в 2015 году мужчина потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий более миллиона рублей.

Эта сумма составляла 10 процентов от цены контракта по реконструкции инженерно-технических средств охраны исправительной колонии, расположенной в поселке Марха. Главы фирм были вынуждены согласиться.

"Около одного миллиона 20 тысяч рублей были перечислены на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого. Коммерсант обналичил поступившие денежные средства и передал их обвиняемому", - рассказали в СК.

Выявить преступление помогла проверка управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии.

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