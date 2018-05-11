Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть км

В пятницу днем вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в местном филиале Геофизической службы РАН. Шлейф от выброса растянулся к юго-востоку от исполина.

Научный сотрудник отметил, что это - не разовое явление. Столбы парогазовой смеси продолжают вырваться из жерла вулкана на такую же высоту. По информации регионального ГУ МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.