МЧС проверит информацию о найденных сахалинцем минах

Специалисты Главного управления МЧС по области начали проверку информации о нахождении мин жителем Южно-Сахалинска, сообщает "Интерфакс".

Ранее сахалинец опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал множество противотанковых мин со взрывателями, обнаруженных им на территории бывшей военной части в черте города.

- В настоящее время туда выехали члены городского поисково-спасательного отряда. Будут работать соответствующие структуры и взрывотехники, - рассказал представитель службы.

Местные жители в обсуждении на интернет-форуме говорят о том, что на этой территории весной и в начале зимы, когда нет травы, часто можно увидеть старые боеприпасы.

Воинская часть была расформирована еще в начале 2000-х годов. Специалисты предполагают, что найденные мины являются учебными.