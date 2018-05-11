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11.05.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми будут судить маньяка, певшего жертвам песни Наташи Королевой

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Уроженец Бурятии, которого обвиняют в убийстве, грабеже, разбойном нападении на женщин и угоне автомобиля, скоро предстанет перед судом в Перми. Известно, что обвиняемый сначала общался со своими жертвами и пел им песни из репертура Наташи Королевой.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Свердловской области задержан орудовавший 22 года маньяк

Расследование уголовного дела в его отношении завершено Следственным комитетом.

Как рассказали в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, в октябре прошлого года, обвиняемый совершил убийство малознакомого молодого человека, а в ноябре угнал автомобиль и похитил имущество его законного владельца. Злоумышленник был задержан в городе Улан-Удэ, после чего этапирован в Пермь для производства следственных действий.

Жертвами двух разбойных нападений стали женщины. Мужчина распивал с ними спиртные напитки, исполнял популярные песни, а после этого отбирал ценные вещи. Кстати, свой вокальный талант он охотно демонстрировал на допросах - исполнял песню "Маленькая страна" Наташи Королевой. По результатам проведенной психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым и готов предстать перед судом.

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