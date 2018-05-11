В Пермском крае мужчина обстрелял сотрудников ДПС

В Березовском районе Пермского края мужчина обстрелял из пневматической винтовки экипаж ГИБДД, который остановил его для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

По данным правоохранителей, на 5 км трассы "Березовка-Тулумбасы" сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки для проверки документов. Выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортным средством. Однако нарушитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, в результате чего началась погоня.

"Скрывшись в собственном частном доме, водитель произвел три выстрела из пневматической винтовки в сторону полицейских. В результате инцидента сотрудники ДПС получили различные травмы", - говорится в сообщении МВД.

По данному факту начата проверка. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.