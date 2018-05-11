Задержан начальник отдела тылового обеспечения кировского УФСИН

Сотрудниками УФСБ по подозрению в коррупции задержан начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

По версии следствия, он организовал заключение госконтрактов между службой исполнения наказаний и коммерческой фирмой по завышенным ценам на общую сумму более 900 тысяч рублей. Это выявили в ходе оперативных мероприятий отдел собственной безопасности УФСИН и сотрудники УФСБ, после чего материалы были направлены в СУ СКР по Кировской области. На их основании возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями - часть 1 статьи 285 УК РФ.

Сейчас проходят следственные действия, изучаются обстоятельства произошедшего, устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о мере пресечения.