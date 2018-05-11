Приставы закрыли на три месяца крупнейший в Кемерове стадион

Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность стадиона "Химик" в столице Кузбасса из-за превышения содержания оксида углерода в воздухе его помещений.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к разрешению, устройству и содержанию объектов спорта выявили сотрудники Роспотребнадзора при проведении административного расследования.

- Содержание углекислого газа в раздевалках и на катке в крытом модуле превысило допустимую концентрацию. Центральный районный суд Кемерова постановил, что это создает угрозу здоровью и жизни людей, - рассказали "РГ" в пресс-службе УФССП по региону. - Работу стадиона приостановили в соответствии со статьей КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас помещение спортивного объекта опечатали. Его администрация принимает меры по устранению нарушений. Если это будет сделано до установленного срока, то стадион, где проходят матчи чемпионата страны по хоккею с мячом, международные турниры и культурно-массовые мероприятия, откроется раньше.