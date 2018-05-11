В Сибири подростки осквернили памятник ветеранам ВОВ

В Красноярске начали проверку по факту осквернения памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным ведомства, инцидент произошел у монумента "Журавли моей славы", расположенного в сквере Победителей.

- Находясь возле памятника, молодой человек и девушка оскорбительно отзывались о ветеранах Великой Отечественной войны, снимая происходящее на видео, позже попавшее в интернет, - рассказали в ведомстве.

Поясняется, что подросток также забрал с памятника цветы.

В связи с подозрением на статью 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) назначена доследственная проверка, уточнили в ведомстве.