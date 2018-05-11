В Дагестане полицейские устроили "дуэль" на табельном оружии

В Дагестане следователи проверят обстоятельства "дуэли" двух полицейских. В результате перестрелки оба стража порядка получили ранения. Также был ранен местный житель, ставший свидетелем инцидента и пытавшийся разнять стрелявших друг в друга коллег. Об этом сообщает СК России.

Как уточнили в ведомстве, конфликт между полицейскими возник в нерабочее время. В тот момент при них находилось табельное оружие, которым они и решили воспользоваться. ЧП произошло на одной из улиц Избербаша.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Прохожий госпитализирован.

С "дуэлянтами" в погонах предстоит теперь разбираться следователям. В республиканском УМВД пока ситуацию не комментируют.