Один человек погиб при крушении под Петербургом самодельного самолета

В Приозерском районе Ленинградской области потерпел крушение самодельный летательный аппарат. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.

По информации Управления МЧС по Ленинградской области, аппарат упал рядом с поселком Починок в Приозерском районе Ленинградской области.

На место оперативно прибыли спасатели, полицейские и сотрудники "скорой".

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в результате крушения погиб один человек. Второй человек, находившийся в кабине самодельного самолета, госпитализирован.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Выясняется, кто и с какой целью сконструировал летательный аппарат и проверял ли кто-нибудь его безопасность.

Также предстоит установить хотя бы приблизительно конструкцию аппарата. Сделать это не просто, ведь при крушении самодельный самолет распался на запчасти.