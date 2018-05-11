В Архангельске парень задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт

В Архангельске погиб 25-летний работник склада. Молодой человек задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт.

Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области, несчастный случай произошел в складском здании, расположенном на Окружном шоссе.

Молодой человек оказался в застрявшем грузовом лифте и решил его самостоятельно покинуть. Он проник в шахту и попытался пролезть через зазор между полом и плитой, но задохнулся.

Сейчас по факту случившегося начата доследственная проверка. В региональном СК планируют не только установить все обстоятельства несчастного случая, но и проверить технику безопасности и соблюдение норм охраны труда на предприятии.