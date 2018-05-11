В Архангельской области два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием рейсового автобуса марки ПАЗ и автомобиля ВАЗ 21103 произошло в Устьянском районе. Погибли два человека - водитель и пассажир "легковушки". Один пассажир автобуса получил многочисленные ушибы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области, авария произошла на 80-м километре автодороги Вельск-Шангалы вблизи деревни Ион-Горка.

Согласно предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту "Поселок Октябрьский - Шангалы". В результате ДТП 33-летний водитель и 29-летний пассажир ВАЗа скончались на месте еще до приезда "скорой помощи".

Руководитель пресс-службы УМВД по Архангельской области Иван Распутин сообщил, что из десяти пассажиров автобуса, трое обратились за медицинской помощью.

- Один пассажир автобуса получил многочисленные ушибы и был доставлен в медицинское учреждение, остальные будут проходить лечение амбулаторно - сказал он.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия под Устьянами. В частности, проверяется информация, что водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился за рулем в нетрезвом состоянии.