В Калининграде прокуроры нашли торговый центр с мангалом на танцполе

В Калининграде сотрудники прокуратуры обнаружили в одном из торговых центров мангал, установленный прямо на танцполе, где проводились дискотеки.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Калининградской области, на момент визита проверяющих, шашлыки на мангале никто не готовил. Тем не менее, сам факт присутствия такого оборудования в зоне, где находятся посетители, в прокуратуре сочли недопустимым.

Массовые проверки торговых центров в Калининградской области начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.

Всего сотрудники калининградской прокуратуры обошли 276 объектов и выявили больше полутора тысяч нарушений. По итогам проверок внесено 121 представление в адрес администраций торговых комплексов. Кроме того прокуратура подала 16 исковых заявлений о приостановлении деятельности торговых объектов, где выявлены самые серьезные нарушения.