В Кронштадте с горящего корабля спасли десять человек

В Кронштадте произошел пожар на гидрографическом корабле "Ромуальд Муклевич". Судно стояло в доке на ремонте.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доке на Петровской улице, 2, поступил на пульт дежурного в 09.12. Через десять минут на место прибыло первое пожарное подразделение. Из трюма корабля валил дым - по информации пресс-службы Западного военного округа, там работали сварщики.

Из-за сильного задымления и угрозы для персонала пожару сразу присвоили повышенный номер опасности 1-Бис, а в 10.05 - №2. При этом в ЗВО отметили, что уже в 09.35 задымление было ликвидировано и началось проветривание трюмов.

С корабля эвакуировали десять человек, никто не пострадал. Также обошлось без материального ущерба для самого судна. Известно, что "Ромуальд Муклевич" встал на ремонт в 2016 году, с тех пор им занимаются специалисты Кронштадтского морского завода.

С огнем и дымом боролись 129 спасателей при поддержке 29 спецмашин.