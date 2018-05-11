В Петербурге возбудили дело после смерти мальчика в больнице

В Петербурге по факту смерти 4-летнего мальчика в детской инфекционной больнице возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, ребенок скончался на следующий день после госпитализации от генерализированной вирусной инфекции.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Причинение смерти по неосторожности" из больницы изъята медицинская документация.

Сейчас формируется комиссия из экспертов, задача которых выяснить, связаны ли действия персонала больницы и родных мальчика с тем, что ребенок скончался.

Тем не менее, как подчеркнули в Следственном комитете, говорить о причастности кого-либо к трагедии пока рано. Уголовное дело возбуждено не в отношении конкретного человека, а по факту и главная цель сейчас - разобраться в случившемся. Ход расследования находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.