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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге врача заподозрили в растлении детей на сеансах массажа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге начато расследование деятельности врача, которого заподозрили в растлении малолетних пациентов. Жертвами доктора стали два мальчика пяти и семи лет.

Как сообщает Следственный комитет России, 47-летний врач трудился в реабилитационном центре в Адмиралтейском районе Петербурга и проводил сеансы массажа.

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Именно во время таких мероприятий, как полагают в следствии, доктор растлевал детей. Сеансы с мальчиками врач проводил с апреля 2016 года по апрель 2018 года.

Примечательно, что ранее мужчина был неоднократно судим, причем за преступления сексуального характера. Один из главных вопросов, на который сейчас пытаются найти ответы следователи, как человек с таким бэкграундом смог устроиться на работу в детское учреждение.

Доктор задержан и дает показания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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