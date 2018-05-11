На Кубани подросток ранил девочку в шею осколком бутылки

В Тихорецком районе Кубани следователи начали проверку по факту жестокого травмирования малолетней девочки, которое произошло в здешней станице Еремизино-Борисовское.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по краю, это ЧП случилось еще 8 мая, но известно о нем стало только сегодня вечером. Сообщение о том, что в местную больницу доставили девочку с резаной раной в области шеи, поступило в правоохранительные органы района. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Кубани организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным ведомства, в этот день в станице Еремизино-Борисовское школьник нанес "фрагментом разбитой стеклянной бутылки ранение шеи малолетней девочке. Пострадавшая была госпитализирована и прооперирована. В данный момент ее жизни ничего не угрожает".

Сообщается, что в настоящее время СК проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, инцидент произошел днем в расположенном рядом с местным ДК парке в тот момент, когда девочка возвращалась из школы. А напал на ребенка станичный подросток, у которого уже, якобы, и раньше были проблемы с поведением.