В Геленджике в палатке нашли тела убитых супругов

В Геленджике возбудили уголовное дело по факту обнаружения в палатке на территории автокемпинга тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти.

- ЧП произошло в районе местного курортного поселка Архипо-Осиповка. Погибших обнаружили отдыхающие. Женщина с ножевым ранением шеи, мужчина с огнестрельным ранением головы, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, в качестве одной из версий рассматривается возможность убийства туристки ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.