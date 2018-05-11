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11.05.2018 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинца осудили за стрельбу по футболистам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Калининский суд Челябинска вынес приговор 40-летнему горожанину, открывшему огонь из пневматического ружья по подросткам, играющим во дворе в футбол. Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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Инцидент произошел 29 июня прошлого года во дворе микрорайона "Ньютон" по улице Татищева в Челябинске. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина начал стрелять с балкона квартиры по пришедшим на корт спортсменам, среди которых были 12-13-летние подростки. Один из них получил ранение в ногу. В ходе предварительного расследования было установлено, что таким образом дебошир решил отомстить обидчикам, прогнавшим с поля его сыновей за несколько дней до инцидента.

- В суде мужчина признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и даже пытался подраться с находившимся во дворе людьми, которые заступились за пострадавших футболистов, однако факт стрельбы отрицал, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Однако его вина установлена показаниями очевидцев и другими доказательствами обвинения.

Прибывшим на место происшествия полицейским дебошир открывать квартиру для осмотра отказался. Его увезли в отделение, а впоследствии ружье найти уже не удалось. Вместе с тем суд признал его виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 1 статья 213 УК РФ). За подобные прегрешения предусмотрено наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако на первый раз суд ограничился общественными работами, которые осужденный проведет с метлой в руках.

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