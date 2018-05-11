На Урале начальника СИЗО осудили за использование труда заключенных

Начальника следственного изолятора №2 в Ирбите суд признал виновным в превышении полномочий и незаконном обороте оружия. "В 2012-2015 годах он в личных целях использовал труд осужденных, которые работали при изоляторе", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Как выяснилось в ходе расследования, в котором участвовали так же сотрудники регионального управления ФСБ и службы собственной безопасности ГУ ФСИН, чиновник системы исполнения наказаний привлекал осужденных к работам на своем земельном участке. Кроме того, он также "одалживал" бесплатную рабочую силу другим людям.

Во время обысков правоохранительные органы нашли дома у начальника СИЗО части незаконно купленного огнестрельного оружия.

42-летний начальник ирбитского изолятора признан виновным по двум статьям: в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Суд приговорил его к полутора годам в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тысяч рублей.