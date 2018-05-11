В Свердловской области утонул подросток

На реке Синячихе в Алапаевском районе Свердловской области утонул 14-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, трагический несчастный случай произошел вчера. Юноша вышел на лед, который у берега реки еще держится. Лед треснул и осколок, на котором находился мальчик, понесло течением.

Подросток не удержался и упал в воду. Его одноклассник, который остался стоять на берегу, догадался позвонить по номеру 112 и попросить помощи.

"С утра сотрудники областной Службы спасения начали поиски. Их осложняло очень сильное течение. Тело ребенка нашли в 500 метрах от места трагедии", - рассказали в МЧС.

Сейчас обстоятельства случившегося расследуют сотрудники полиции и СК. "Предварительно мальчик погиб в результате утопления. Для определения точной причины смерти проводится экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - рапортует пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Спасатели предупреждают: опасный лед еще сохраняется на 17 водоемах области (по большей части там, где вода стоячая). С начала года на Среднем Урале зафиксировано уже шесть происшествий на водоемах, погибли четыре человека, из них двое - дети.