Новости

Белоруссия вылетела из элиты хоккейного ЧМ впервые за 15 лет 20:23
В Подмосковье неизвестные расстреляли мусоровоз 19:43
В Азовском море ФСБ задержала двух неизвестных без документов 19:35
На Белорусском направлении под колесами электрички погиб мужчина 19:19
В Черногории жестоко убили украинскую миллиардерку 19:16
В Испании потерпел крушение небольшой самолет: трое погибли 19:06
Прогноз: Россия и в 2040 будет мировым лидером по экспорту нефти и газа 18:57
В Ставрополе в ДТП с КамАЗом-бетономешалкой погибли два человека 18:00
В Петербурге проверят кассира "Пятерочки", бесплатно раздававшую товары 17:58
Порошенко в Германии заказал рагу из бычьих хвостов 17:34
Топ-10 самых необычных услуг в отелях, о которых многие не знают 17:32
Телеканал "Москва 24" первым в мире начал вещание в прямом эфире в вагонах метро 17:19
"Ротор-Волгоград" вылетел из ФНЛ 17:16
"Матч ТВ" покажет все матчи 30-го тура РФПЛ в формате "переклички" 17:10
Пожелания пассажиров учтут при тестировании системы видеоинформирования метро 17:08
В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу 17:00
Шведы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею 16:48
"Оренбург" стал чемпионом Футбольной национальной лиги 16:39
В КНДР публично закроют ядерный полигон Пхунгери 16:32
СК возбудил дело после гибели шахтера-взрывника в Нижнем Тагиле 16:10
В Подмосковье в шестой раз прошла акция "Лес Победы" 15:55
В Калининграде официально открыли главную футбольную арену ЧМ-2018 15:54
В Екатеринбурге взорвали остатки телебашни и повредили автомобили 15:44
Поднявший росгвардейца в метро москвич останется под подпиской о невыезде 15:42
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
12.05.2018 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Белорусском направлении под колесами электрички погиб мужчина

В районе станции Рабочий поселок Белорусского направления Московской железной дороги неизвестный мужчина попал под колеса электропоезда. По факту трагедии начата проверка следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В Мытищах задымилась электричка

Инцидент произошел примерно в 16 часов 38 минут в 200 метрах от станции Рабочий поселок. Мужчина попал под электропоезд сообщением Можайск-Лобня.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки
В ПФР назвали возраст самого пожилого российского пенсионера
Эксперт НАТО удивился масштабу возрождения российской армии
В Турции назвали дату запуска Трансанатолийского газопровода