На Белорусском направлении под колесами электрички погиб мужчина

В районе станции Рабочий поселок Белорусского направления Московской железной дороги неизвестный мужчина попал под колеса электропоезда. По факту трагедии начата проверка следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел примерно в 16 часов 38 минут в 200 метрах от станции Рабочий поселок. Мужчина попал под электропоезд сообщением Можайск-Лобня.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.