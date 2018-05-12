Поднявший росгвардейца в метро москвич останется под подпиской о невыезде

В качестве меры пресечения москвичу, поднявшему ради шутки росгвардейца на станции метро, выбрана подписка о невыезде, сообщили в СК РФ.

"Подписка о невыезде избрана следствием в качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю Москвы, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на станции метро "Сухаревская", - сообщили в ведомстве. - Сегодня он был допрошен следователем".

Напомним, что инцидент произошел днем ранее в вестибюле станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена: молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес несколько метров.