У москвича на улице отняли 40 тысяч рублей

В Москве неизвестные напали на улице на мужчину и отобрали у него 40 тысяч рублей. Инцидент произошел в районе дома 143 по Варшавскому шоссе в Южном Чертаново. В полицию о грабеже сообщил сам пострадавший.

"В полицию обратился мужчина, который сообщил, что на него напали неизвестные, нанесли ему телесные повреждения и отняли денежные средства, после чего скрылись", - цитирует источник в Главке МВД агентство "Москва".

По предварительным данным, нападавших было трое.

В полиции отметили, что проводят проверку по данному факту.