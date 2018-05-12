В Москве у сантехника управляющей компании изъят арсенал оружия

В здании управляющей компании в столичном районе Южное Медведково полицейские обнаружили целый арсенал оружия, передает ТАСС. По предварительным данным, незаконно хранящееся оружие принадлежало сантехнику УК.

"В Ясном проезде в технических помещениях на первом этаже здания, которое принадлежит ООО "Управляющая компания Южное Медведково", обнаружен арсенал оружия и боеприпасов", - уточнили агентству в правоохранительных органах.

В частности, были изъяты два пистолета, карабин, винтовка, 700 патронов. Ранее, по данным правоохранителей, сантехник уже был судим за незаконное хранение оружия.