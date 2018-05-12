В Подмосковье неизвестные расстреляли мусоровоз

На Волоколамском шоссе, возле поворота на станцию Матренино, что находится в Волоколамском районе Подмосковья, неизвестные расстреляли мусоровоз. Выстрелы были произведёны из неустановленного оружия со стороны лесополосы.

Водитель мусоровоза был ранен в руку. Он получил ранение плеча и предплечья, уточнили в министерстве здравоохранения Московской области. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в Волоколамскую центральную районную больницу, где ему провели первичную хирургическую обработку раны и сделали рентген. Врачи заявили, что в госпитализации он не нуждается.

В настоящее время сотрудники полиции ищут неизвестного стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.