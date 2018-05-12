Новости

Белоруссия вылетела из элиты хоккейного ЧМ впервые за 15 лет 20:23
В Подмосковье неизвестные расстреляли мусоровоз 19:43
В Азовском море ФСБ задержала двух неизвестных без документов 19:35
На Белорусском направлении под колесами электрички погиб мужчина 19:19
В Черногории жестоко убили украинскую миллиардерку 19:16
В Испании потерпел крушение небольшой самолет: трое погибли 19:06
Прогноз: Россия и в 2040 будет мировым лидером по экспорту нефти и газа 18:57
В Ставрополе в ДТП с КамАЗом-бетономешалкой погибли два человека 18:00
В Петербурге проверят кассира "Пятерочки", бесплатно раздававшую товары 17:58
Порошенко в Германии заказал рагу из бычьих хвостов 17:34
Топ-10 самых необычных услуг в отелях, о которых многие не знают 17:32
Телеканал "Москва 24" первым в мире начал вещание в прямом эфире в вагонах метро 17:19
"Ротор-Волгоград" вылетел из ФНЛ 17:16
"Матч ТВ" покажет все матчи 30-го тура РФПЛ в формате "переклички" 17:10
Пожелания пассажиров учтут при тестировании системы видеоинформирования метро 17:08
В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу 17:00
Шведы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею 16:48
"Оренбург" стал чемпионом Футбольной национальной лиги 16:39
В КНДР публично закроют ядерный полигон Пхунгери 16:32
СК возбудил дело после гибели шахтера-взрывника в Нижнем Тагиле 16:10
В Подмосковье в шестой раз прошла акция "Лес Победы" 15:55
В Калининграде официально открыли главную футбольную арену ЧМ-2018 15:54
В Екатеринбурге взорвали остатки телебашни и повредили автомобили 15:44
Поднявший росгвардейца в метро москвич останется под подпиской о невыезде 15:42
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
12.05.2018 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе в ДТП с КамАЗом-бетономешалкой погибли два человека

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

В Ставрополе на улице Мичурина произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще один получил травмы. Инцидент произошел около 14.30, и в результате аварии на дороге образовался транспортный затор.

В Петербурге под "мостом глупости" потерял кузов 148-й грузовик
Во Владикавказе разыскивают расстрелявшего двух человек мужчину

По предварительным данным ГИБДД Ставропольского края, "водитель КамАЗа-бетономешалки не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение на улице". Из-за этого "строительный грузовик перевернулся и упал на легковой автомобиль "Нива", который стоял рядом".

В этот момент в "Ниве" находились мужчина и женщина, которые сидели на местах водителя и пассажира. "От полученных травм они скончались, поскольку бетономешалка фактически раздавила своим весом легковое авто. Также травмы получил пассажир грузовика, его доставили в больницу".

При этом водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают следователи, назначен ряд экспертиз, призванный установить все обстоятельства инцидента.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки
В ПФР назвали возраст самого пожилого российского пенсионера
Эксперт НАТО удивился масштабу возрождения российской армии
В Турции назвали дату запуска Трансанатолийского газопровода