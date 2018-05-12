В Ставрополе в ДТП с КамАЗом-бетономешалкой погибли два человека

В Ставрополе на улице Мичурина произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще один получил травмы. Инцидент произошел около 14.30, и в результате аварии на дороге образовался транспортный затор.

По предварительным данным ГИБДД Ставропольского края, "водитель КамАЗа-бетономешалки не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение на улице". Из-за этого "строительный грузовик перевернулся и упал на легковой автомобиль "Нива", который стоял рядом".

В этот момент в "Ниве" находились мужчина и женщина, которые сидели на местах водителя и пассажира. "От полученных травм они скончались, поскольку бетономешалка фактически раздавила своим весом легковое авто. Также травмы получил пассажир грузовика, его доставили в больницу".

При этом водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают следователи, назначен ряд экспертиз, призванный установить все обстоятельства инцидента.