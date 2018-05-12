Во Владикавказе разыскивают расстрелявшего двух человек мужчину

В Северной Осетии полиция разыскивает мужчину, который накануне устроил стрельбу во Владикавказе на улице Пушкинской возле спортивного комплекса "Олимп". В результате были ранены два человека. Оба получили ранение в ноги.

Перестрелку сняли камеры наружного видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как начинается потасовка, после этого один из мужчин достает пистолет и стреляет сначала в одного соперника, а через несколько секунд - в другого. После этого садится в черный затонированный автомобиль на место пассажира и уезжает. Кто в этот момент управлял машиной пока не известно.

Один из мужчин, в которого стрелял нападавший, успел повредить лобовое стекло автомобиля, ударив по нему стойкой уличного ограждения.

- Полиция Северной Осетии принимает меры к задержанию гражданина, устроившего стрельбу у спортивного комплекса, - рассказали в пресс-службе МВД республики. - Подозреваемый - местный житель, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По предварительным данным, инцидент произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. После чего 25-летний подозреваемый причинил огнестрельные ранения в ноги двум местным жителям. Он стрелял из боевого пистолета неустановленного образца.

По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь. Будет ли возбуждено по факту инцидента уголовное дело, в полиции не пояснили.