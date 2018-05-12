Взрыв газа в Дагестане ранил нескольких жителей села

В селе Баматюрт Хасавюртовского района Дагестана прогремел взрыв. Как оказалось, в одном из домовладений взорвался бытовой газ.

Как сообщили "РГ" в управлении МЧС по Дагестану, ЧП не привело к возгоранию домов, поэтому жертв и больших разрушений ужалось избежать.

Тем не менее, осколками и взрывной волной ранило несколько человек, их срочно доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

На месте взрыва работают три спасателя и одна единица техники.