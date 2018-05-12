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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге проверят кассира "Пятерочки", бесплатно раздававшую товары

Текст: Ольга Штраус

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку деятельности кассира, которая бесплатно раздавала продукты и товары пожилым покупателям магазина "Пятерочка", сообщили "РГ" в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Фото: РИА Новости
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Скандал разгорелся еще в конце апреля, когда камеры видеонаблюдения, установленные в магазине на Будапештской улице, зафиксировали, что кассир бесплатно отпускает товар, не проводя его через кассу. Прибывшая по вызову участковая установила личность подозреваемой: это 42-летняя уроженка Узбекистана, зарегистрированная в городе Евпатория. В "Пятерочке" Санкт-Петербурга  она работает с января текущего года.

В ходе проверки, подозреваемая призналась, что бесплатно выдавала продукты пожилым людям, поскольку она видела, что они не могут оплатить товар, и ей было их жалко. Женщина написала явку с повинной, в которой указала, что иногда брала товары и для себя: среди перечисленного продукты, краска для волос, туалетная бумага и стиральный порошок.

В настоящее время магазин проводит инвентаризацию, чтобы выявить точный список и общую стоимость нанесенного ущерба. Проверку проводит и полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

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