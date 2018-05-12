В Азовском море ФСБ задержала двух неизвестных без документов

В акватории Азовского моря сотрудники погрануправления ФСБ задержали небольшой катер с двумя неизвестными мужчинами, которые на нем находились.

- Рыбаки осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе при них обнаружили две особи краснокнижного осетра, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Маломерное судно и браконьеры в связи с отсутствием у них документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, доставлены в порт Ейска для установления личности, - уточнили в ведомстве.