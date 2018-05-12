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12.05.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На шахте в Нижнем Тагиле погиб рабочий

Текст: Светлана Добрынина

Сегодня утром на шахте "Естюнинская" Высокогорского горно-обогатительного комбината погиб рабочий. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Шахта находится на одной из окраин Нижнего Тагила, в ней ведется добыча железной руды. По предварительным данным, трое работников предприятия закладывали взрывпакеты для проведения работ. Двое поднялись на поверхность.

Когда мастер участка обнаружил, что один из шахтеров остался под землей, он спустился на разработки. На 240 горизонте обнаружил тело третьего горняка - 31 летнего машиниста скреперной лебёдки, также имеющего право проводить взрывные работы. Погибший работал на предприятии шесть лет.

По данным врачей, на теле шахтера имеются характерные признаки взрывного травмирования. Однако коллеги погибшего, работавшие одновременно с ним утверждают, что характерных звуков взрыва не слышали.

- В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина гибели работника шахты. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

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