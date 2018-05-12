Несколько автомобилей получили повреждения после очередного этапа демонтажа телевизионной башни в центре Екатеринбурга.

Большая часть недостроенной телебашни, высота которой составляла 220 метров, была взрывом обрушена на землю 24 марта. Но не разобранным оставалось основание железобетонного сооружения, поэтому демонтажные работы продолжаются до сих пор. На месте снесенного высотного объекта планируется построить ледовую арену.

- Сегодня в семь-восемь утра снова был хлопок, их слышно довольно часто. Потом в чате жильцов появились фотографии разбитой машины. Ее хозяина сейчас ищут. Машина стояла на парковке жилого комплекса под шлагбаумом, - рассказал СМИ очевидец.

Пострадали припаркованные возле элитного жилищного комплекса "Артек" автомобили. Осколки от башни и щебенка, по свидетельству очевидцев, буквально засыпали стоянку и побили окна как минимум двух авто. В пресс-службе УГМК - компании, которая заказала демонтажные работы, подтвердили происшествие.

- Этот прискорбный инцидент действительно имел место. Руководство "Ледовой арены" полностью компенсирует владельцам автомобилей ущерб, - сообщили в пресс-службе компании.

Сумма ущерба выясняется. Специалисты компании осматривают площадку.

Екатеринбургская телебашня. Справка "РГ"

Екатеринбургская телебашня строилась в 1986-1989 годах. В 1990 году, когда финансирование прекратилось, вышка была заброшена.

Осенью 2017 года было принято решение о сносе телебашни. Демонтаж способом направленного взрыва был осуществлен 24 марта нынешнего года. После падения основной части башни осталось 30 метровое основание.

На месте снесенного объекта УГМК планирует построить ледовый дворец для хоккейного клуба "Автомобилист".