Мужчину, пронесшего росгвардейца в метро, отпустили под подписку

Новости

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:19
В Германии пожилой водитель наехал на велосипедистов 13.05.2018
Жан-Люк Годар призвал Европу лучше относиться к России 13.05.2018
В Петербурге арестовали дочь главы Ростехнадзора по СЗФО 13.05.2018
На западе Москвы двое подростков покончили с собой 13.05.2018
В Индии более 30 человек погибли из-за непогоды 13.05.2018
Владимир Габулов стал чемпионом Бельгии 13.05.2018
ДНР: В результате обстрела Горловки с украинской стороны ранен мужчина 13.05.2018
В Турции скончался российский турист 13.05.2018
Белград настаивает на расследовании "урановых" бомбардировок Югославии 13.05.2018
Вышли трейлер и постер нового хоррора автора "Необратимости" 13.05.2018
СМИ: Скрипаль был в Праге и встречался со спецслужбами Чехии в Британии 13.05.2018
В Беларуси в ДТП погиб ребенок с Украины 13.05.2018
Полицейские обыскали квартиру родителей парижского террориста 13.05.2018
США допустили введение санкций против компаний ЕС за бизнес с Ираном 13.05.2018
Актриса из "Пилы 8" сыграет в ремейке "Бешеной" Дэвида Кроненберга 13.05.2018
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Сироткин - 14-й 13.05.2018
Фото: "девушку Бонда" Еву Грин обнаружили с огурцами в Подмосковье 13.05.2018
На ведущей к Крымскому мосту развязке открыли движение 13.05.2018
Ситком "Бруклин 9-9" закрыт, но возродится на другом канале 13.05.2018
Николас Кейдж снова снимается: уже известна его новая роль 13.05.2018
В США монашки заставили подчиниться оружейный концерн 13.05.2018
В Тбилиси возобновились протесты против жесткой борьбы с наркотиками 13.05.2018
Вышел трейлер сериала "Дрожь земли", который мы не увидим 13.05.2018
У актера из комедии "Сладкая жизнь" Мацаберидзе диагностировали рак 13.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
13.05.2018 22:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шутку оценят по УК

Мужчину, пронесшего росгвардейца в метро, отпустили под подписку
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7564 (101)
Следственный комитет по Москве сообщил, что Черемушкинский суд отказался отправлять под домашний арест гражданина, который пронес сотрудника Росгвардии на руках в столичном метрополитене. Следователи возбудили против этого странного гражданина уголовное дело. Сам же он рассказал, что сделал это ради шутки.
Подобная шутка с человеком в форме и при исполнении может закончиться лишением свободы на несколько лет. Фото: YouTube.com Подобная шутка с человеком в форме и при исполнении может закончиться лишением свободы на несколько лет. Фото: YouTube.com
Подобная шутка с человеком в форме и при исполнении может закончиться лишением свободы на несколько лет. Фото: YouTube.com

Но сотрудники СКР чувство юмора пассажира метрополитена не оценили и попросили суд отправить шутника под домашний арест. Но судья отказался удовлетворить ходатайство следователя, а прокурор также не поддержал заявленное ходатайство, - объяснили в суде.

Имя шутника стало известно практически сразу - Ислям Малеков в прошлый выходной день, 6 мая, на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров.

Уральского блогера арестовали за долги по алиментам

Видео этого происшествия очень быстро стало достоянием общественности, ведь в метро все пространство просматривается камерами, да и знакомые шутника также снимали событие.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, следователи считают, что мужчина "умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности сотрудника, который находился в форме и являлся представителем власти.

У гражданина теперь его единственная обязанность - аккуратно ходить к следователю на свидания, так как против него возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК России - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского". Срок по ней - до 5 лет колонии.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Умер легендарный советский актер Баадур Цуладзе
В Крыму отреагировали на визит студентов с Украины
США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами РФ и Китая
Нетаньяху объявил о проведении "Евровидения-2019" в Иерусалиме