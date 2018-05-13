Мужчину, пронесшего росгвардейца в метро, отпустили под подписку

Следственный комитет по Москве сообщил, что Черемушкинский суд отказался отправлять под домашний арест гражданина, который пронес сотрудника Росгвардии на руках в столичном метрополитене. Следователи возбудили против этого странного гражданина уголовное дело. Сам же он рассказал, что сделал это ради шутки.

Подобная шутка с человеком в форме и при исполнении может закончиться лишением свободы на несколько лет. Фото: YouTube.com

Но сотрудники СКР чувство юмора пассажира метрополитена не оценили и попросили суд отправить шутника под домашний арест. Но судья отказался удовлетворить ходатайство следователя, а прокурор также не поддержал заявленное ходатайство, - объяснили в суде.

Имя шутника стало известно практически сразу - Ислям Малеков в прошлый выходной день, 6 мая, на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров.

Видео этого происшествия очень быстро стало достоянием общественности, ведь в метро все пространство просматривается камерами, да и знакомые шутника также снимали событие.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, следователи считают, что мужчина "умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности сотрудника, который находился в форме и являлся представителем власти.

У гражданина теперь его единственная обязанность - аккуратно ходить к следователю на свидания, так как против него возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК России - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского". Срок по ней - до 5 лет колонии.