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Рубрика: Происшествия
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На западе Москвы двое подростков покончили с собой

На западе Москвы двое подростков покончили с собой, сообщила официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В Турции скончался российский турист

По этому факту возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами по факту смерти несовершеннолетних на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - приводит "Интерфакс" слова Ивановой.

Она пояснила, что вечером воскресенья на улице Истринская в Кунцеве были обнаружены тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения.

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