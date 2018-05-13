На западе Москвы двое подростков покончили с собой, сообщила официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами по факту смерти несовершеннолетних на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - приводит "Интерфакс" слова Ивановой.

Она пояснила, что вечером воскресенья на улице Истринская в Кунцеве были обнаружены тела двух несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения.