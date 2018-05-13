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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие на дому

СКР настаивает на домашнем аресте для Алексея Малобродского
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7564 (101)
Уникальная ситуация сложилась при рассмотрении громкого уголовного дела Алексея Малобродского: Следственный комитет России дважды настаивал и продолжает настаивать на избрании для бывшего генерального директора "Гоголь-центра" меры пресечения в виде домашнего ареста вместо содержания в СИЗО. Прокуроры не согласны.

Об этом корреспонденту "РГ" заявила официальный представитель СК Светлана Петренко:

- С учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств следствием было принято решение изменить обвиняемому Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую - домашний арест.

По словам Петренко, соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы были направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Но в ходе судебного заседания прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей. В итоге суд не удовлетворил ходатайство следствия.

Официальный представитель Следственного комитета добавила, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует "разумной практике избрания меры пресечения".

Напомним, что в конце прошлой недели Малобродский был госпитализирован в Городскую клиническую больницу прямо из зала судебного заседания, на котором ему стало плохо. У бывшего генерального директора "Гоголь-центра" диагностировали инфаркт, его состояние медиками оценивается как тяжелое. По информации на вчерашний день, Малобродскому несколько полегчало.

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А плохо арестанту стало после того, как следователь второй раз принес в суд ходатайство - отпустить человека под домашний арест.

К этому моменту у многих сложилось впечатление, что Малобродского обязательно отпустят, так как претензии представителя надзорного ведомства при первом отказе выглядели формальными - не совсем точные обоснования. Значит, думали наблюдатели, формулировки поправили, и теперь заключенного отпустят.

Но они ошиблись. Отказ оказался повторным.

Напомним, совсем недавно - в конце апреля суд по просьбе прокуратуры уже отказывал Малобродскому в изменении меры пресечения.

Судя по материалам, собранным следствием, Алексей Малобродский, арестованный в июне 2017 года, обвиняется в мошенничестве с госсубсидиями для проекта "Седьмая студия". Речь идет о периоде с 2011-го и по 2014 годы.

В Следственном комитете говорят о сумме, превышающей сотню миллионов рублей.

Остальным фигурантам этого уголовного дела Басманный суд продлил домашний арест. Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум до 19 июня, Юрию Итину - до 24 мая.

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