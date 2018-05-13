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Лечить за решеткой

Суд отправил в клинику напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7564 (101)
Суд поставил точку в деле Бориса Грица - человека, который напал на журналиста "Эха Москвы". Но судья зачитала не приговор, а постановление, по которому Гриц признан невменяемым и будет отправлен под конвоем в спецклинику.

Представители Фельгенгауэр и защита обвиняемого хором заявили, что обе стороны довольны решением суда и обжаловать его не будут.

Что теперь будет с этим человеком? Борис Гриц ближайшие десять дней проведет в камере СИЗО, пока решение суда не вступит в законную силу. А затем его отправят в одну из клиник, где он будет проходить курс лечения.

Как долго он там пробудет, никто не знает. Пока шло следствие, по состоянию здоровья Бориса Грица было проведено полтора десятка исследований. Все они дали один результат - обвиняемый серьезно болен психически. С этими выводами согласился и суд.

Фото: пресс-служба МВД
Опубликовано видео допроса нападавшего на журналистку "Эха Москвы"

Борис Гриц решением суда признан невменяемым, и освобожден от уголовной ответственности. Но домой его не отпустят - он отправится в стационар специализированного типа. Следствие доказало, что проблемы с психикой у него были еще 10 лет назад. И в момент совершения преступления этот человек находился в состоянии невменяемости - у него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.

Любого человека, совершившего серьезное насильственное преступление, проверяют - здоров ли, понимал ли, что делает? И лишь потом судят. Неадекватного гражданина нельзя направить в колонию, но и на свободу выпускать такого человека опасно для жизни и здоровья добропорядочных граждан.

Что же делать в таких случаях? Больных лечат, а здоровых сажают. Для тех, кто не понимал, что делал, Уголовный кодекс предусматривает возможность применения мер медицинского характера. Существует четыре вида принудительных мер медицинского характера.

Это принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа или специализированного типа с интенсивным наблюдением. Медики уверены - невозможно установить срок, который необходим для излечения такого пациента. Поэтому каждые 6 месяцев проходит освидетельствование.

Так будет и с Грицем. Каждые полгода специальная комиссия медиков будет решать, выздоровел человек или нет. Так может продолжаться годами и десятилетиями.

Тех, кто заболеет психически будучи уже осужденным, полечат и вернут в колонию. Для таких один день нахождения в стационаре равняется одному дню лишения свободы. Если срок закончился - поедет домой.

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