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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Животное могло спровоцировать смертельное ДТП в Подмосковье

Три человека погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Минском шоссе в Подмосковье.

В Подмосковье неизвестные расстреляли мусоровоз

ДТП произошло на 150-м километре автотрассы. Здесь столкнулись автомобили Skoda и Ford.

"В результате аварии три человека погибли, еще двое получили травмы. По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - цитирует дежурного офицера ГУ МВД России по региону агентство "Москва".

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все его обстоятельства.

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