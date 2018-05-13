Животное могло спровоцировать смертельное ДТП в Подмосковье

Три человека погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Минском шоссе в Подмосковье.

ДТП произошло на 150-м километре автотрассы. Здесь столкнулись автомобили Skoda и Ford.

"В результате аварии три человека погибли, еще двое получили травмы. По предварительным данным, причиной происшествия стало выбежавшее на дорогу животное", - цитирует дежурного офицера ГУ МВД России по региону агентство "Москва".

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все его обстоятельства.