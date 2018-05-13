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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Усть-Майском районе Якутии паводком подтоплено свыше 600 дворов

Текст: Александр Филимоненко

В Усть-Майском районе Якутии 13 мая объявлен режим ЧС. Из-за ледового затора на реке Алдан подтоплены два села - Эльдикан и Кюпцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.

Фото: РИА Новости
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"Всего в районе подтоплено 649 дворовых территорий, в том числе 280 жилых домов", - уточнила пресс-служба.

По данным МЧС, в селе Эльдикан частично подтоплены 419 дворов, включая 50 домов, в которых проживает 163 человека. В селе Кюпцы - 230 дворовых территорий, где находится 473 жителя.

Максимальный уровень реки Алдан в районе составил 1659 сантиметров при критическом значении 1515.

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