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13.05.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Работу шахты "Грамотеинская" в Кузбассе остановили из-за дыма

Текст: Алексей Хадаев

На шахте "Грамотеинская" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

СК возбудил дело после гибели шахтера-взрывника в Нижнем Тагиле

По факту инцидента проводится проверка межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Сигнал о ЧП поступил в 15 часов 36 минут местного времени произошло задымление в демонтажной камере шахты "Грамотеинская", где в этот момент работали 59 человек. Через полчаса на предприятие прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда, бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

По данным областной администрации, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пятеро горняков, обеспечивающих водоотведение. Угрозы их жизни нет, участок, где произошел инцидент, проветривается. Также в шахте работают пятеро горноспасателей.

Справка "РГ"

Шахта "Грамотеинская" - одна из старейших в Кузбассе, введена в эксплуатацию в 1939 году. Предприятие добывает подземным способом коксующийся и бурый угли. На шахте трудится 910 человек.

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