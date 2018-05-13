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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дошутились

В Красноярске ищут подростков, осквернивших памятник ветеранам
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7564 (101)
Молодые люди утащили цветы с постамента памятника в городском сквере Победителей, а потом долго веселились по этому поводу.

Свои действия парень и девушка сами сняли на телефон и выложили в соцсети. Молодой человек взял гвоздику из букета, который лежал у памятника с 9 мая, и вручил своей спутнице, встав на колено. Не самый возмутительный зачин, но затем последовали шутки по поводу "цветов по акции" и тем, что они "пахнут дедами".

В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам

- Подростки забрали цветы с памятника "Журавли моей славы", оскорбительно отзывались о ветеранах Великой Отечественной войны, снимая происходящее на видео. В связи с тем, что в таких действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), принято решение о проведении по данному факту проверки, - сообщили "РГ" в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

Когда шутников найдут, их ждут неприятности. В лучшем случае - штраф для родителей.

Кстати, три года назад в Красноярске группа молодых людей изрисовала нацистской символикой скульптуры советских солдат в Гвардейском парке Советского района. Хулиганов нашли через неделю. По статье "Реабилитация нацизма" трое молодых красноярцев получили от 60 до 110 часов исправительных работ.

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