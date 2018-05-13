В крупном ДТП на Ставрополье погибли шесть человек

В Ставропольском крае шесть человек погибли и один пострадал в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ 2107", двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "ВАЗ 21099".

Управлявший "ВАЗ 2107" мужчина с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию Кисловодска. Сейчас устанавливаются личности погибших, а также степень ответственности водителей.

На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Движение транспорта в районе инцидента затруднено.