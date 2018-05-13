Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу одного из самых влиятельных людей строительной отрасли Северной столицы Григория Слабикова. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи считают, что чиновник входил в преступную группу, похитившую за шесть лет 4 миллиарда 763 миллиона рублей.

Григорий Слабиков начинал карьеру в начале 90-х в комитете по управлению городским имуществом Петербурга, затем возглавлял территориальное агентство по банкротству, руководил Фондом имущества Ленинградской области. В 2000 году его повысили до начальника Северо-Западного фонда федерального имущества, откуда он перешел на должность начальника Невско-Ладожского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов. С 2009 года Слабиков руководит управлением Ростехнадзора по Северо-Западу.

В прошлом году Слабиков официально заработал 1 миллион 537 тысяч рублей. Доход его супруги составил 2 миллиона 759 тысяч. Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе они вместе с супругой владеют квартирой площадью 125 квадратных метров.

А еще дачей и земельным участком. Сам Слабиков задекларировал 20-метровый гараж, но согласно отчетности автомобиля у него нет, есть только прицеп, моторная лодка и мотоцикл. У жены есть машина марки Lexus. Для руководителя такого уровня все довольно скромно.

Тучи над главой Ростехнадзора начали сгущаться еще осенью прошлого года, когда в Петербурге стали возбуждать дела о хищении денег из строительных саморегулируемых организаций. А гром разразился в конце прошлой недели, когда сотрудники ФСБ совместно с полицией начали масштабные обыски по 13 адресам. Люди в масках пришли и в особняк на Моховой, где располагается Северо-Западного управления Ростехнадзора. Документы изымали до позднего вечера. Во время обысков у семьи Слабиковых нашли ценности, стоимость которых намного превышает их доход за длительное время. За этими расплывчатыми формулировками скрываются увесистые пачки банкнот в отечественной и иностранной валюте, часы, украшения - счет может идти на сотни миллионов рублей.

Следствие считает, что чиновник входил в преступную группу, похитившую 4 миллиарда 763 миллиона рублей

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полагают, что чиновник содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из фонда организаций. За свое "покровительство" злоумышленник регулярно получал вознаграждение в сумме не менее 1 миллиона рублей, в том числе и через посредника.

Включение в реестр саморегулируемых организаций (СРО) означает для строительных компаний зеленый свет во многих областях, им легче лицензировать свою деятельность, получать разрешения. А многие виды деятельности без включения в СРО и вовсе запрещены. У СРО есть свои компенсационные фонды. Как считают в следствии, именно из этих фондов преступная группа и похищала деньги.

Подозреваемой по этому уголовному делу проходит дочь Григория Слабикова Елена. По предварительным данным, у нее свое дело, с деятельностью отца не связанное: она руководит экстрим-парком на Суздальских озерах и владеет небольшим отелем в Выборгском районе Петербурга. Следствие полагает, что Слабикова-младшая могла быть причастна к передаче денег. Пока она задержана, а Григорий Слабиков отправлен под стражу. К слову, на судебном заседании руководитель Ростехнадзора по СЗФО просил назначить ему домашний арест. Он выразил желание сотрудничать со следствием и заявил, что в хищениях средств из фондов строительных организаций не участвовал.