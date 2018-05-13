В Приозерском районе Ленинградской области идет проверка по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата.

Самолет упал в лесу возле поселка Починок. Место падения спасатели нашли быстро - в паре километров от населенного пункта. "Скорая" увезла двоих - 65-летнего Александра Потапова, создателя самолета, и 48-летнего Александра Петрова, пассажира. Несмотря на усилия врачей, Петров скончался по дороге в больницу. Это был первый его полет. Петербуржец Александр Петров был соседом Потапова по даче и просто согласился полетать.

Приятель Потапова Владимир Краев рассказал "РГ", что аппарат конструктор-любитель собрал три года назад по чертежам из журналов по авиамоделированию. Тема авиации была близка Потапову, он работал техником на аэродроме и, выйдя на пенсию, стал создавать самолет. Получился высокоплан - летательный аппарат с крылом, расположенным над фюзеляжем. Весил аппарат более 400 килограммов. Потапов чаще всего летал один.

- Александр не летал над поселком, знал, что это большой риск. В основном кружил над полем. У него были разные ситуации, однажды самолет заглох в небе, и он смог посадить аппарат на поле, - говорит Краев. - Скорее всего, в этот раз произошло подобное. Здесь местность лесистая, думаю, самолет снесло, и он не дотянул до поля. Для Краева не секрет, что самолет не был зарегистрирован.

- Проблема в том, что все, кому небезразлично небо, с 2014-го года оказались фактически вне закона, - говорит председатель петербургского отделения Объединенной федерации сверхлегкой авиации России и СНГ Владимир Федченко. - Ужесточились требования к получению свидетельства пилота и ужесточились санкции за самовольные полеты. До 2014-го года только в Петербурге обучение у инструкторов ежегодно проходили 20-30 человек. Сейчас их нет вообще.

Если аппарат весит более 115 килограммов, он должен быть зарегистрирован. Только зарегистрированный аппарат, за штурвалом которого находится человек со свидетельством пилота, может получить разрешение на полет. Так как этих документов у любителей нет, они летают нелегально. И если еще 10 лет назад "самоделкины" по всей стране охотно показывали свои аппараты, то теперь сообщество закрыто от посторонних.