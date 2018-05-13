Новости

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:19
В Германии пожилой водитель наехал на велосипедистов 13.05.2018
Жан-Люк Годар призвал Европу лучше относиться к России 13.05.2018
В Петербурге арестовали дочь главы Ростехнадзора по СЗФО 13.05.2018
На западе Москвы двое подростков покончили с собой 13.05.2018
В Индии более 30 человек погибли из-за непогоды 13.05.2018
Владимир Габулов стал чемпионом Бельгии 13.05.2018
ДНР: В результате обстрела Горловки с украинской стороны ранен мужчина 13.05.2018
В Турции скончался российский турист 13.05.2018
Белград настаивает на расследовании "урановых" бомбардировок Югославии 13.05.2018
Вышли трейлер и постер нового хоррора автора "Необратимости" 13.05.2018
СМИ: Скрипаль был в Праге и встречался со спецслужбами Чехии в Британии 13.05.2018
В Беларуси в ДТП погиб ребенок с Украины 13.05.2018
Полицейские обыскали квартиру родителей парижского террориста 13.05.2018
США допустили введение санкций против компаний ЕС за бизнес с Ираном 13.05.2018
Актриса из "Пилы 8" сыграет в ремейке "Бешеной" Дэвида Кроненберга 13.05.2018
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Сироткин - 14-й 13.05.2018
Фото: "девушку Бонда" Еву Грин обнаружили с огурцами в Подмосковье 13.05.2018
На ведущей к Крымскому мосту развязке открыли движение 13.05.2018
Ситком "Бруклин 9-9" закрыт, но возродится на другом канале 13.05.2018
Николас Кейдж снова снимается: уже известна его новая роль 13.05.2018
В США монашки заставили подчиниться оружейный концерн 13.05.2018
В Тбилиси возобновились протесты против жесткой борьбы с наркотиками 13.05.2018
Вышел трейлер сериала "Дрожь земли", который мы не увидим 13.05.2018
У актера из комедии "Сладкая жизнь" Мацаберидзе диагностировали рак 13.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
13.05.2018 22:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не дотянул

Под Петербургом разбился самодельный высокоплан
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7564 (101)
В Приозерском районе Ленинградской области идет проверка по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата.
Аппарат упал в нескольких километрах от населенного пункта. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области Аппарат упал в нескольких километрах от населенного пункта. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
Аппарат упал в нескольких километрах от населенного пункта. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Самолет упал в лесу возле поселка Починок. Место падения спасатели нашли быстро - в паре километров от населенного пункта. "Скорая" увезла двоих - 65-летнего Александра Потапова, создателя самолета, и 48-летнего Александра Петрова, пассажира. Несмотря на усилия врачей, Петров скончался по дороге в больницу. Это был первый его полет. Петербуржец Александр Петров был соседом Потапова по даче и просто согласился полетать.

Приятель Потапова Владимир Краев рассказал "РГ", что аппарат конструктор-любитель собрал три года назад по чертежам из журналов по авиамоделированию. Тема авиации была близка Потапову, он работал техником на аэродроме и, выйдя на пенсию, стал создавать самолет. Получился высокоплан - летательный аппарат с крылом, расположенным над фюзеляжем. Весил аппарат более 400 килограммов. Потапов чаще всего летал один.

В Испании потерпел крушение небольшой самолет: трое погибли

- Александр не летал над поселком, знал, что это большой риск. В основном кружил над полем. У него были разные ситуации, однажды самолет заглох в небе, и он смог посадить аппарат на поле, - говорит Краев. - Скорее всего, в этот раз произошло подобное. Здесь местность лесистая, думаю, самолет снесло, и он не дотянул до поля. Для Краева не секрет, что самолет не был зарегистрирован.

- Проблема в том, что все, кому небезразлично небо, с 2014-го года оказались фактически вне закона, - говорит председатель петербургского отделения Объединенной федерации сверхлегкой авиации России и СНГ Владимир Федченко. - Ужесточились требования к получению свидетельства пилота и ужесточились санкции за самовольные полеты. До 2014-го года только в Петербурге обучение у инструкторов ежегодно проходили 20-30 человек. Сейчас их нет вообще.

Если аппарат весит более 115 килограммов, он должен быть зарегистрирован. Только зарегистрированный аппарат, за штурвалом которого находится человек со свидетельством пилота, может получить разрешение на полет. Так как этих документов у любителей нет, они летают нелегально. И если еще 10 лет назад "самоделкины" по всей стране охотно показывали свои аппараты, то теперь сообщество закрыто от посторонних.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Умер легендарный советский актер Баадур Цуладзе
В Крыму отреагировали на визит студентов с Украины
США сравнили свое гиперзвуковое оружие с ракетами РФ и Китая
Нетаньяху объявил о проведении "Евровидения-2019" в Иерусалиме