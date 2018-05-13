В Петербурге арестовали дочь главы Ростехнадзора по СЗФО

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Елене Слабиковой, дочери руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора. Ее называют посредницей при хищении крупных сумм, которое вменяют ее отцу.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца Елена Слабикова проведет под арестом.

Заседание об избрании меры пресечения дочери высокопоставленного чиновника оказалось богато на эмоции.

В центре внимания оказалась личность Елены Слабиковой. Именно для того, чтобы собрать положительные характеристики на свою подзащитную адвокаты попросили у суда отложить заседание по избранию меры пресечения. Суд пошел навстречу защитникам и перенес заседания с 11 на 13 мая.

Адвокаты представили суду целый перечень документов от красного диплома подзащитной до школьного аттестата и пытались даже передать загранпаспорта Слабиковой в качестве доказательства того, что она никуда не уедет. Суд отказался принимать данные документы.

Позиция защиты строилась на двух постулатах, что сама Слабикова не имеет никакого отношения к деятельности своего отца и что схема, участие в которой ей вменяют, связана с транзакциями банков.

Напомним, в конце прошлой недели в центре внимания правоохранительных органов оказался Григорий Слабиков, руководитель Ростехнадзора по СЗФО. Следователи полагают, что он участвовал в деятельности преступной группы, которая выводила деньги из саморегулируемых строительных организаций. По версии следствия, эти операции проводились при покровительстве со стороны надзорного органа.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полагают, что за свою лояльность чиновник получал регулярные транши в размере не менее одного миллиона рублей, причем, средства он мог получать через посредника.

Этим посредником называют Елену Слабикову.

К слову, удивление правоохранительных органов вызвало имущество семьи. В квартирах при обысках нашли пачки банкнот, дорогие часы.

Сумму, получение которой связывают конкретно с семьей чиновника, следствие пока не называет. Но всего при хищениях из строительных СРО за шесть лет было похищено 4 миллиарда 763 миллиона рублей.

На заседании Елена Слабикова заявила о своей полной непричастности к данному делу. Она уже несколько дней находится в изоляторе, на заседании дама противопоставила себя контингенту следственного изолятора и, как подчеркнули в пресс-службе судебной системы, заявила, что "ей там не место".

Тем не менее, суд пришел к иному выводу и до 9 июля у Елены Слабиковой будет возможность поближе узнать обитателей следственного изолятора.