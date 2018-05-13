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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьеров

Катер, на борту которого находились двое браконьеров, задержан в Азовском море. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Маломерное судно было задержано пограничниками 10 мая. На борту катера находились двое мужчин, которые незаконно ловили рыбу. У браконьеров, в частности, были найдены два краснокнижных осетра. Судно и мужчин доставили в порт Ейска. Документов у задержанных не оказалось, их гражданство не уточняется.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что 10 мая в Азовском море исчезли двое рыбаков из Бердянска. В украинском МИД сообщили, что проверяют информацию о возможном задержании мужчин.

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