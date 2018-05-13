Российские пограничники задержали в Азовском море браконьеров

Катер, на борту которого находились двое браконьеров, задержан в Азовском море. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

Маломерное судно было задержано пограничниками 10 мая. На борту катера находились двое мужчин, которые незаконно ловили рыбу. У браконьеров, в частности, были найдены два краснокнижных осетра. Судно и мужчин доставили в порт Ейска. Документов у задержанных не оказалось, их гражданство не уточняется.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что 10 мая в Азовском море исчезли двое рыбаков из Бердянска. В украинском МИД сообщили, что проверяют информацию о возможном задержании мужчин.